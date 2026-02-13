ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್‌ಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು: ಟ್ರಂಪ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AmericaIsraelDonald TrumpBenjamin Netanyahu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT