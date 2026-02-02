<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> 68ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ನಿರೂಪಕ ಟ್ರಿವರ್ ನೋಹ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೋಹ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂಥ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಡ, ಕರುಣಾಜನಕ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಲ್ಲದ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ವಕೀಲರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನೋಹ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೋಹ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮೊದಲು, ‘ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವು. ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅರ್ಹವಾದವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ವೈಲ್ಡ್ಫ್ಲವರ್’ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ‘ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಲ್ಲಿ ಐಲಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೋಹ್, ‘ವಾವ್. ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬಯಸುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಮಿ’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವೀಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>