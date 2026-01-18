ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ: ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಎಂದ ಬ್ರಿಟನ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಸ್ವೀಕಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ.–ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ನ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಟೊ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.– ಡೇವಿಡ್ ವ್ಯಾನ್ ವೀಲ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣವು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.– ಪೆದ್ರೊ ಸಂಚೆಝ್, ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ
ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.– ಅಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟರ್ಸನ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಪ್ರಧಾನಿ
