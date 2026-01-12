ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಇರಾನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌

ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 544ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 10,600 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 15:22 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 15:22 IST
ದೇಶದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಶಾಂತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ  
ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
IranTrump

