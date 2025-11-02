ಬ್ರಿಟನ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿತ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ನ ರೈಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪೊಲೀಸರು ರೈಲನ್ನು ತಡೆದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಂಟಿಂಗ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ತಡೆದು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ (ಬಿಟಿಪಿ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಬ್ಯುಲರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:39ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ನಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಬ್ಯುಲರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಹಂಟಿಂಗ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ತಡೆದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ’ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಗಾಯಾಳುಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪೊಲಿಸರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಬಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ್ವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>