ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎ.ಐ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ–ಮದ್ರಾಸ್‌ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ</strong>: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ (ಎಐ) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ– ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಲರಾಮನ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 40 ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಲರಾಮನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ(ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಲರಾಮನ್ ರವೀಂದ್ರನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟೆರಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎ.ಐ (ಸಿಇಆರ್ಎಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬಲರಾಮನ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>