ಯೆಮೆನ್‌: ಹೂಥಿ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶ

<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ:</strong> ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿ ನೆರವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೈಕಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೂಥಿ ಬಂಡುಕೋರರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ನುಗ್ಗಿ ಬಂಡುಕೋರರು ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ವಕ್ತಾರ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಹೂಥಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು 2021ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೂಢಚಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬಂಡುಕೋರರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>