ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಭಾರತವು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ’ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಚೇರಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟೆಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ವರದಿ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರದ ಕಪಾಟು, ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಕೇಸರಿ ತುಂಬಿದ ಜಾರ್, ಚಹಾ ತುಂಬಿದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು 2023ರ ಸೆ.10ರಂದು ಬೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 51,667.</p>.<p>ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿ 20 ನಾಯಕರ ಸಭೆಗಾಗಿ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ₹7.13 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಸ್ಟೆರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೆಟ್’ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಆಗಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ₹2.73 ಲಕ್ಷದ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು 2024ರ ಅ.21ರಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ 2024ರ ಅ.18ರಂದು ₹1.22 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿಗೆ ₹54 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಕಂಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೋದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ₹3.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಟರಾಜನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>