ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಬಿಹಾರ: ಮೌನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಗೆಲುವು

ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಿತೀಶ್‌ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಮುದ್ವೇಷಮುಕ್ತ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ವಿವೇಕ ಅವರನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ.
