ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸಿಎಂ ದಾಖಲೆ; ಅಂದು–ಇಂದು

ಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು
ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ, ಅವರಿಗಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
SiddaramaiahDevaraja ArasuCM siddaramaiah

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

