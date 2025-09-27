ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ‘ಎಡ’ಪಂಥ

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಗೀಗ ಮಬ್ಬು ಆವರಿಸಿದೆ. ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾಜವಾದದ ಮೌಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ.
IndialeftistSocial activists

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT