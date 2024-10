ಪಾಣಿನೀಯ ವ್ಯಾಕರಣ – ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆ

ಭಾರತದ ನಾಗಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಲುಮುಖ್ಯ ಆಸರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನೀಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ, ಪಾತಂಜಲ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾಲದ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪದಗಳು, ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರುಗಳು, ಜನಪದಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಳತೆಯ ಮಾನಗಳು, ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ, ಸಮುದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಹಾರ, ಜನಜೀವನ, ಆಡಳಿತ – ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು. ಇದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ. ಎಸ್. ಅಗ್ರವಾಲರು ಬರೆದ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಅಸ್ ನೋನ್ ಟು ಪಾಣಿನಿ’ (India as known to Panini-1953) ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಸಕ್ತರು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಣಿನಿಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಕಾಸದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೀಮಾಂಸಕರು ತಮ್ಮ’ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ಇತಿಹಾಸ್’ (1984) ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭಾರತದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿ ಪಾಣಿನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು, ಅಧ್ಯಯಿಸಿದ್ದ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೂಚಾನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಪುನಾರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮತ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಲಾತುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾಣಿನೀಯವ್ಯಾಕರಣ ಪರಂಪರೆ ಅನುಚಾನವಾಗಿದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಪಾಣಿನಿವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸಂತೋಷಿಸಬಹುದೇನೋ.