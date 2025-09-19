ಚುರುಮುರಿ: ಗುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯ!

<p>‘ಲೇ ತೆಪರ, ಇದ್ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಮೂತಿ ಚೂಪು ಮಾಡ್ಕಂಡು ಜೂಗರಿಸ್ತಾ ಕುಂತಿದೀಯ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪರೇಸಿಯನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರಾನೋ ಹಂದಿ ಜ್ವರಾನೋ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೇತಂತೆ...’ ಕೊಟ್ರ ಕಿಸಕ್ಕೆಂದ.</p>.<p>‘ಮಂಜಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಚಾ ಮಾಡು, ಪಾಪ ತೆಪರಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ...’ ದುಬ್ಬೀರ ಕನಿಕರ ತೋರಿದ.</p>.<p>‘ನಂಗೇನೋ ಇದು ಮೂಳೆ ಜ್ವರ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ. ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಈ ತೆಪರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕಂಡಿರಬೇಕು, ಒಂದು ತಾಯತ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ...’ ಗುಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಈ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಅದಾವು?’ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಇರಬೇಕು. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ, ಹಂದಿ ಜ್ವರ, ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಜ್ವರ, ಸಿ.ಡಿ. ಜ್ವರ, ಇ.ಡಿ ಜ್ವರ... ಸಾಕಾ?’</p>.<p>‘ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಮೈ ಕೈ ನೋವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ...’</p>.<p>‘ಓ... ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯ! ಎಲ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕಂಡು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ರಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗೊಟಕ್ ಅಂದೀರ...’ ಮಂಜಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು.</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನದೆ ಕೂತಿದ್ದ ತೆಪರೇಸಿ. ‘ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋ, ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದೀಯ?’ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಏನಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ, ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಹೆಂಗಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ...’ ಎಂದ ತೆಪರ.</p>.<p>‘ಯಪ್ಪಾ , ಇದ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ...’ ಎಂದ ಕೊಟ್ರ.</p>.<p>‘ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಟೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೇ ಹೊಳಿಯೋದು’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>