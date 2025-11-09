ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಗುರಿ: ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಧ್ರುವ ಶತಕ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಗುರಿ: ಹರ್ಷ, ಪಂತ್ ಮಿಂಚಿನಾಟ
ಗಿರೀಶದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketSouth Africa AIndia A

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT