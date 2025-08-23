ಚುರುಮುರಿ: ಥೀಸೀಸ್‌ ತರಲೆ!

<p>‘ಲೇಯ್ ಗುದ್ಲಿಂಗ, ನೀನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗಂಬುಡಕಿಲ್ವಾ?’ ಎಂದು ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಛೇಡಿಸಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಸುಮ್ಕಿರ್ಲಾ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೋಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ ಪೀಕಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು... ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಎಂಗ್ಲಾ ತಗಳಕ್ಕಾಯ್ತದೆ?’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ಪಿಎಚ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಥೀಸೀಸ್ ಪೇಪರ್ ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ಆಗೋಗದೆ ಅಂತ ನಮ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡವ್ರೆ. ನಾಕು ಜನರ್ದಿರೋ ಥೀಸೀಸು ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಸಾಲು ಎತ್ತಾಕ್ಕಂಡು ನಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಒದ್ಕಂಡು ಬತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಹುಡುಗ್ರಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ ಪುಟ್ ಕಾಪಿಚಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ... ದೊಡ್ ದೊಡ್ಡೋರೂ ಇಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಕಾಲ ಕೆಟ್ ಓಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಊ ಕಣ್ಲಾ? ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಡಲ್ಲ, 143 ಪ್ರಬಂಧನ ಇಂಗೇ ಕಾಫಿಚಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ. ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಗಾದಾರು? ಡಾ. ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಷ್ಟೇ’.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಾ ಥೀಸೀಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ಆಕಿ ವಿಷ್ಯ ಕಾಲಿ ಆಗದೆ! ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಗೆಬರಿ ನಮ್ದು ಹೆಸರಾಕ್ಕಂಡವ್ರೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡವ್ರೆ ಕಣ್ಲಾ, ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಅನ್ಬಾರ್ದು’.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ! ವಿಷ್ಯ ಕಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರಿವರದ್ದು ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋದಾ? ಹೈಕ್ಳಿಗೆ ಪುಡಿ ನೋಟ್ಸು ಅಂತ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಳೆ ಹಂಚಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಯುಜಿಸಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗೆರ್ಕಂಡು ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟು ಮಡಿಕ್ಕಳಾದು’.</p>.<p>‘ಗೂಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಾದು, ತಾಳೆಗರಿಲೋ, ನವಿಲು ಗರಿಲೋ ಇರೋ ವಿಷಯ ಉಡಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಚಾ ಥೀಸೀಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಂತದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದವ್ರಂತೆ... ಅದು ಇಂಗ್ ಕಾಫಿ ಒಡ್ದ ಥೀಸೀಸ್ನೆಲ್ಲಾ ಲಬಕ್ ಅಂತ ಇಡಿದು ಆಕ್ದದಂತೆ’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ! ಅದಕ್ಕೂ ಚೀನಾದವರಿಂದ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕೊಂಡ್ಕಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಕಾಪಿಚಟ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಅಂತಲೇ ಥೀಸೀಸ್ ಬರ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಟವಲ್ ಕೊಡವಿ ಮೇಲೆದ್ದ ಪರ್ಮೇಶಿ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>