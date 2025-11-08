ಚುರುಮುರಿ: ವ್ಯಾಕ್... ಸುರಂಗ!

<p>‘ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ, ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರೋದಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದೋರು ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ತೂರ್ತಾವ್ರೆ’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ನೀನು ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವೊಸ ಸುರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಳ್ತಿದೀಯ ಅನ್ನು! ಅಂಗೇ ತುರಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸುರಂಗ ಒಡುಸ್ಬುಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈದಿಗಳು, ಅವಾಗವಾಗ ಓಗಿ ಬರೋ ರಾಜಕೀಯದೋರಿಗೂ ಶಾನೆ ಸಲೀಸಾಯ್ತದೆ’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಶೋಕಿಸ್ತವ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಅದಕ್ಯಾಕ್ಲಾ ಶೋಕ? ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಫ್ರೆಸ್ನೋ ಸಿಟೀಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನೂ ಒಳಕ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲವ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡುದ್ರಾಯ್ತು’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ನಿನ್ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ಬುಟ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನೂ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ’.</p>.<p>‘ಸುಮ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ಲಾ! ಸುರಂಗ ಮಾಡದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಮಲದೋರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಒಳ್ಳೇದು ಎಂಗ್ಲಾ ಆಯ್ತದೆ?’</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಂಗೆ ಸುರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುಂಡಿ ಆಯ್ತದೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಕಾಣಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಆಮೇಲೆ, ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ರ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಗೇ ಸುರಂಗ ಇರ್ತಿದ್ವಂತೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಹಠಾತ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಕ್ದಾಗ ರಾಜ್ರು ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಸ್ಕೊಂಡ್ ತಲೆ ಮರುಸ್ಕೊತಿದ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಈಗ ಅಂತದ್ದೇನ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತೀನಿ?’</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯದೋರ ಪಾಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ನೋರೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಗಳು ಕಣ್ಲಾ! ಕಾರ್ ಹಿಂದೇ ಬಂದ್ ಬುಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಕೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದಲೇ ಸುರಂಗ ಒಡುಸ್ಕೊಂಡ್ ಬುಟ್ರೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪೇಪರ್ನೋರ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂಗೆ ವಂಟ್ ಓಯ್ತಿರ್ಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಐಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಆಶೋಕಣ್ಣ ಯೋಳ್ತಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಅದೆಂಗ್ಲಾ ಆಯ್ತದೆ? ಮೇಲಿನ್ ಗುಂಡಿಗಳ ಕೆಸರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಕಾಗಿ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುರಿಯಾಕಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೊ ಅದು ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್... ಥೂ...’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ಕಿವುಚಿ ನಕ್ಕರು!</p>