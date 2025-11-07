ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯ | ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಆಕಾಶ್ ವೇಗದ ಭರಾಟೆ; ಮಾರ್ಕೆಸ್ ಶತಕ

ಗಿರೀಶದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:27 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:27 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ–ಸಿಒಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಶತಕ ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. . ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.
