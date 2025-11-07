ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬಡ್ಡಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಿನಿ ಗೇಮ್ಸ್‌: ಉನ್ನತಿ, ತನಯ್‌ಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:15 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:15 IST
