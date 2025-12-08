ಚುರುಮುರಿ | ಗುಂಡಿ ಯಾನ

<p>ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಶಂಕ್ರಿ, ಸುಮಿ, ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು...’ ಎಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು.</p>.<p>ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಬಸ್ ಕುಲುಕುವುದೇ ಸಾರ್?’ ಸುಮಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಗುಂಡಿಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಕುಲುಕದೆ ಬಳುಕುವುದೇ ಮೇಡಂ?’</p>.<p>‘ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಗಂಡಾಂತಕಾರಿ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಹಹ್ಹಹ್ಹಾ... ಇಲ್ಲಾ ಮೇಡಂ, ಗುಂಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಆಳ, ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವ ಗುಂಡಿ ಗಣಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಎದುರಾದ ಗುಂಡಿ ಇಳಿಸಲು ಡ್ರೈವರ್ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ‘ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ!...’ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರು, ಏನಾಯ್ತು?’ ಶಂಕ್ರಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆನಲ್ಲಾ, ಯಾರೋ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿಗೆ ತಲೆ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್!’ ಅಂದ್ರು ಡ್ರೈವರ್.</p>.<p>ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ತಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ನೀವೂ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿಗೆ ತಲೆ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡಿರಾ?’ ಸುಮಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಾ ಮೇಡಂ, ನಾವು ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ್ವಿತೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’ ಅಂದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ ಒಳಗೂ ಅಪಘಾತನಾ? ಇವರ ತಲೆ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕು’ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ನಾವೇ ತಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿ...’ ಎಂದು ಹೆಂಗಸರು ಬಸ್ ಇಳಿದುಹೋದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>