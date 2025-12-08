ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಒಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲಾಟ ಬೇಡ; ಕಲಾಪ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಲಾಪಗಳು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬಾರದು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
