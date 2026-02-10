ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಬಂಡಿ; ಆರಕ್ಕೇರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
EditorialFilm festivalBIFFbangalore international film festival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT