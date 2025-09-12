ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಇವಿಎಂ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತಪತ್ರ; ಒತ್ತೆಯಾಳು ಆಗದಿರಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Editorialballot paperEVM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT