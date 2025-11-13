ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಜೈಲುಗಳ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ; ಬೇರುಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಮಾನತು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜೈಲುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
EditorialPrison

