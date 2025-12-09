ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ; ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುಟಿನ್‌ರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲ.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:18 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:18 IST
IndiaRussiaEditorialVladimir Putin

