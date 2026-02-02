ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಜೆಟ್: ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಕೊರತೆ; ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:23 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:23 IST
ವರ್ತಮಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್‌ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ.
Nirmala SitharamanEditorialUnion BudgetNirmala SitaramanUnion Budget-2026

