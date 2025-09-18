ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homeop ed nudi belagu
ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಪಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಬುಧವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯ ‘ನುಡಿ ಬೆಳಗು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ‘ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ, ಗೌರವಿಸು ಚೇತನವ' ಎಂಬ ಸಾಲು ಇದ್ದು, ಅದು ಕುವೆಂಪು ಅವರದ್ದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಲು.
SpiritualityMotivation

