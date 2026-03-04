ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಗತ: ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಜೀವನಮಾರ್ಗ ಮುಖ್ಯ!

ಶರತ್‌ ಕಲ್ಕೋಡ್
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:43 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:43 IST
ಆಗುಂಬೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ, ಸುರಂಗದ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳದು.
EnvironmentAgumbe GhatSangataEnvironmental conservation

