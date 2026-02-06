ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ‘ಪುಸ್ತಕಲೋಕ’ದವರೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು!

ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:35 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:35 IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಪಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳುಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು! ಅಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನರ ದೈನಿಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಲೇಖಕ: ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮಿ
