ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ಪಾಪಕೃತ್ಯ: ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲವೆ?

ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಆ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಖಂಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲವೆ?
ಪಿ.ಕುಸುಮಾ ಆಯರಹಳ್ಳಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:17 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:17 IST
sangathacastehonor killing

