ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕನ್ನಡನುಡಿ ಸೊಡರು; ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತೊಡರು!

ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಉದ್ಯಮ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಲ್ಲರ ‘ಎದೆಯ ನುಡಿ’ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:41 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:41 IST
