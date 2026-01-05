ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಏಕೆ?

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
government schemesEmployment Guarantee SchemeguaranteeGuarantee Schemes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT