ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ; ವಂಚಿತರಿಗೆ ಏನು?

ಆರ್. ರಘು (ಕೌಟಿಲ್ಯ)
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:17 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Siddaramaiahkuruba communitySangata

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT