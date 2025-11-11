ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಆಸ್ಪತ್ರೆಭಾಗ್ಯ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದೇ– ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯದ ಖಾತರಿ ನೀಡುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
