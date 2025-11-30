25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ತೆಂಗು, ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿ– ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p>ತೆಂಗು, ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿ: ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ</p><p>ನವದೆಹಲಿ, ನ.29 – ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಜತೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ‘ನಾಫೆಡ್’ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>