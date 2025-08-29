25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ವಿವಾದದ ಸಿಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಡೆ

<p><strong>ವಿವಾದದ ಸಿಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಡೆ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 28: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಟಾಡಾ ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ವಾಪಸ್</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 28: ಮೈಸೂರಿನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ 51 ಜನ ಟಾಡಾ ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>