75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜನಗಣತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ. 9–</strong> ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ತಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸುಲಭ ವೆಚ್ಚದ ಜನಗಣತಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹತ್ತಾರು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 35 ಕೋಟಿ ಜನರ ವಿವರ ಗಣತಿಯಾಗುವುದು.</p>.<p>ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು.</p>.<p>ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಜನಗಣತಿಗೆ 1951ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಶಾಲ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಣನೆದಾರರು ಆರಂಭಿಸುವರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ 12 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>