75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಪಕ್ಷದ ನಿಷೇಧ ಅಕ್ರಮ– ಹೈಕೋರ್ಟ್

<p><strong>ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷೇಧ ಅಕ್ರಮ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು</strong></p>.<p>ಕಲಕತ್ತೆ, ಜ. 5– ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 1948ನೇ ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯು ಇಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಪಿನ ರೀತ್ಯಾ ಅಕ್ರಮವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಚಂದರ್ರವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧರ ಅರ್ಜಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಕ್ರಮವೆಂದು ಸಾರಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸನ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ರೀತ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>