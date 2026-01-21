75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಚೀನಾದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೇ ಘಳಿಗೆ ಸಂಧಾನ

<p><strong>ಲೇಕ್ಸಕ್ಸಸ್, ಜ. 20–</strong> ಕೊರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಕಿಂಗಿನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಕಡೇಘಳಿಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದವು.</p><p>ಚೀನಾದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡನೀಯವೆಂದು ಸಮಿತಿಯ ಬಹುಮತಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ವಾದುದಾದರೂ ಚೀನಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>