25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಕಾಲೇಜು ಅನುದಾನ: ಇಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ

<h2>ಕಾಲೇಜು ಅನುದಾನ: ಇಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 23–</strong> ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಆಗದಂತೆ ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು <br>ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ</h2>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ. 23– ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.</p>