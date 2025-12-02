25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಛೋಪ್ರಾ ಭುವನ ಸುಂದರಿ

<h2>ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಛೋಪ್ರಾ ಭುವನ ಸುಂದರಿ</h2>.<p><strong>ಲಂಡನ್, ಡಿ. 1–</strong> ಭಾರತದ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಛೋಪ್ರಾ ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಮೊದಲ ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2000 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ 94 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟಲಿಯ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಯಕ್ಸೆಲ್ ಅಕ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ ಉರುಳಿ ಏಳು ಸಾವು</h2>.<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. 1–</strong> ಸುಮಾರು 80 ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಉರುಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು 52 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಹಾರಕನಾಳು ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>