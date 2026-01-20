75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಥಕ್ಕರ್ ಬಾಪಾ ನಿಧನ

<p><strong>ಭಾವನಗರ, ಜ. 19–</strong> ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎ.ವಿ. ಥಕ್ಕರರು (ಥಕ್ಕರ್ ಬಾಪಾ) ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.20 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ವಿ. ಥಕ್ಕರ್ ರವರು ಭಾವನಗರದಲ್ಲಿ 1869ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿದ್ದು, 1948ರಲ್ಲಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತರು. ಪೂನಾದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿದರು.</p><p>ಆನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹರಿಜನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ, ಭಿಲ್ಲರ ಸೇವಾಮಂಡಳವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>