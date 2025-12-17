75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ’ ಘೋಷಣೆ

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿ. 16– ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹದ್ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರೇಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ಟ್ರೂಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ ಕಬಳಿಸದಂತೆ ಹೋರಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿತ್ತರು.</p><p><strong>ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ: ಸರದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಶಂಸೆ</strong></p><p>ಲಂಡನ್, ಡಿ. 16– ವಿಖ್ಯಾತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂದು ದಿವಂಗತ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಸರ್ದಾರರ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ, ದಿಟ್ಟತನಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆತ ಭಾರತದ ಮಹಾತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಎತ್ತಿ ಸೂಚಿಸಿವೆ.</p>