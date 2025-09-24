ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
S. L. Bhyrappa: ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು, ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:05 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:05 IST
ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ–ಭಿತ್ತಿ
S. L. Bhyrappa: ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ನಿಧನ

ಸಣ್ಣಕಥೆ – ಅವ್ವ
ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
S. L. Bhyrappa: ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬದುಕು, ಬರಹ...

