Vijay Hazare Trophy: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ; ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಜೈಪುರದ ಸವಾಮಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 236 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p><p>237 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್(18 ಬೌಂಡರಿ, 9 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸರೆಯಾದರು. </p><p>ಲಿಸ್ಟ್ – ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 37ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. </p><p>ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 30.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು:</strong> </p><p><strong>ಸಿಕ್ಕಿಂ:</strong> 50 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ 236 (ಸಾಯಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ 34, ಆಶಿಶ್ ಥಾಪಾ 79, ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ 34; ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ 19ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 30.3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ 237 (ಅಂಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿ 38, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 155, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 27). </p><p><strong>ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ:</strong> ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ</p>.Vijay Hazare Trophy:ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕ; 413 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ.VHT 2025|ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿರಾಟ್: ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ 16 ಸಾವಿರ ರನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>