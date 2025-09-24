ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
op ed profile
S. L. Bhyrappa: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೈರಪ್ಪ 'ಪರ್ವ'

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
ಯುವ ಭೈರಪ್ಪ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

‘ದೂರ ಸರಿದ‘ ಭೈರಪ್ಪ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿಯವರೊಂದಿಗೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಯಾನ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

‘ಮತದಾನ’ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ದಂಪತಿ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಭೈರಪ್ಪ ದಂಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೈರಪ್ಪ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

67ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ತಿ ಜೆ.ಎಚ್ ಪಟೇಲರೊಂದಿಗೆ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ನಟ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸನ್ಮಾನ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

S L BhyrappaS. L. Bhyrappa

