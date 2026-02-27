Knowledge Story: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ? ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಕಷಾಯವೇ ರಾಮಬಾಣ.ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು? ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?.<p><strong>MRF: ಮದ್ರಾಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ</strong></p><p>ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಟೈರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು 1946ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>PVR: ಪ್ರಿಯಾ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಶೋ</strong></p><p>ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಅವರ ‘ಪ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲದ ‘ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಶೋ’ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ITC: ಇಂಡಿಯನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಪನಿ</strong></p><p>ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಪನಿ 1910ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾಗದದ ಬೋರ್ಡ್, ಕೃಷಿ-ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ.</p><p><strong>DLF: ಡೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್</strong></p><p>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1946 ರಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.</p><p><strong>UPL: ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್</strong></p><p>ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. 1969 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಕೀಟನಾಶಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶ, ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 5ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಜೆನೆರಿಕ್ ಅಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>HCL: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್</strong></p><p>ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಾಡರ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಾರತದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>AMUL: ಆನಂದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್</strong></p><p>1946 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಆನಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾ. ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p><p><strong>Paytm: ಪೇ ಗ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್</strong></p><p>ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>Wipro: ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಮ್ ರಿಫೈರ್ನ್ ಆಯಿಲ್</strong></p><p>1945 ರಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಶಮ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>