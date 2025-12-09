<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಅದಾಗ್ಯೂ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪೋಟೊ ಒಗಟನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಲ್ಲಿಯೊಂದರ ಫೋಟೊ ಜೋಡಿಸಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸನ್ನಿ ಸಂಧು ಅವರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧು ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಸಂಧು ಹೆಸರನ್ನು ತಳುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೇಲಂ ಮೂಲದ ಸನ್ನಿ ಸಂಧು ಅವರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.ಕೇರಳ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು: ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ....ಕೇರಳ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು: ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>