<p><strong>ಕಾಬೂಲ್:</strong> ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ‘ಯುಎಇ‘ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಟಿ–20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತಂಡವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಫಜಲ್ ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್ ಅವರು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಘಜನ್ಫರ್ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಜನ್ಫರ್ ಅವರು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ–20 ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. </p><p>ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 2024ರ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿರದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ</strong>: ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ, ಕರೀಂ ಜನತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್, ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಘಜನ್ಫರ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಫಜಲ್ ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>