Asia Cup: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಯುಎಇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಯುಎಈ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ರೆಫ್ರಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p><p>ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರೆಫ್ರಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿತ್ತು.</p><p><strong>ತಂಡಗಳು</strong></p><p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ:</strong> ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ , ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಖುಶ್ದಿಲ್ ಶಾ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್</p><p><strong>ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್:</strong> ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಮ್ (ನಾಯಕ), ಅಲಿಶನ್ ಶರಾಫು, ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೊಹೈಬ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಶಿಕ್, ರಾಹುಲ್ ಚೋಪ್ರಾ (ಡಬ್ಲ್ಯು), ಧ್ರುವ್ ಪರಾಶರ್, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ರೋಹಿದ್ ಖಾನ್, ಸಿಮ್ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್</p>