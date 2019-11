AUS VS PAK| ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಾರ್ನರ್‌

ಅಡಿಲೇಡ್‌: ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಲ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ನರ್‌ 406 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 324 ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಮೂಸಾ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

For the first time EVER at the Adelaide Oval, 300 for Dave Warner! @Domaincomau | #AUSvPAK pic.twitter.com/zjsrP37q9o

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2019